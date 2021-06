publié le 15/06/2021 à 07:45

Prévue le 21 juin, elle aura finalement lieu le 19 juillet. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, a annoncé ce lundi 14 juin le report de la levée des dernières restrictions sanitaires en Grande-Bretagne en raison de la forte diffusion du variant Delta sur le territoire. Patrick Martin-Grenier, enseignant à Science Po Paris et spécialiste des questions européennes, a justifié ce choix politique : "Boris Johnson préfère être celui qui retarde plutôt que celui qui reconfine".

"On est en plein dans l’improvisation politique, il y a une confusion autour du vaccin" a-t-il regretté. En outre, Patrick Martin-Genier pointe du doigt le manque de recul autour de l'efficacité du vaccin sur le variant Delta, "manifestement beaucoup plus contagieux" mais aussi face aux chiffres très inquiétants liés à ce variant : "Il y a eu plus de 7.000 contaminations en 24h, 50% d'hospitalisations la semaine dernière dont 60% ont moins de 55 ans".

Si ce choix s'avère être celui de la raison pour l'enseignant, c'est aussi pour permettre à la population plus jeune de pouvoir se faire injecter les deux doses avant le début de la période estivale : "la population jeune a envie de vivre ses vacances, deux tiers des adultes doivent être vaccinés d'ici le 19 juillet", a-t-il ajouté.