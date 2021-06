publié le 15/06/2021 à 09:10

L'Italie puis la Belgique ont envoyé un premier message en s'imposant 3-0 face à la Turquie puis la Russie, l'Angleterre a assuré l'essentiel face à la Croatie (1-0), des Pays-Bas aux deux visages ont aussi gagné pour leur entrée en matière face à l'Ukraine (3-2). Mardi 15 juin (21h), c'est au tour du favori numéro 1 de cet Euro 2021 d'entrer en scène, l'équipe de France, à Munich, contre une Allemagne au potentiel incertain.

À l'ossature de l'équipe championne du monde en 2018 s'est ajouté le retour de Karim Benzema pour constituer sur le papier un trio offensif redoutable avec Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, avec Olivier Giroud en remplaçant de luxe. Les Bleus ont dominé sans mal le Pays de Galles et la Bulgarie durant leur préparation (3-0). Place à un adversaire d'un tout autre calibre, au moins défensivement, mais qui s'élance dans l'inconnu.

Avant le grand rendez-vous de l'Allianz Arena dans le "groupe de la mort" avec le Portugal et (à un degré moindre) la Hongrie, la Nationalmannschaft a étrillé la Lettonie (4-1) mais a aussi été accroché par le Danemark (1-1)... après une défaite historique face à la Macédoine du Nord (1-2) en mars dans les éliminatoires du Mondial 2022.

En direct sur M6

Le 32e affrontement entre Français et Allemands (14 victoires pour les Bleues, 8 nuls, 9 défaites) est à suivre en direct à la télévision sur M6 avec Xavier Domergue, Robert Pirès et Carine Galli aux commentaires. Prise d'antenne à 20h50, après le magasine 100% Euro à partir de 20h25 puis de 22h55 à 23h45.

Sur RTL, retrouvez Éric Silvestro et Giovanni Castaldi juste après le flash de 20h et jusqu'à minuit. Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau seront présents en direct de l'Allianz Arena pour assurer les commentaires de ce choc. RTL.fr vous proposera de son côté un direct commenté dès 18h.