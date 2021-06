publié le 15/06/2021 à 08:22

"On est affamé". Les Bleus font leur entrée dans l’Euro ce mardi 15 juin. Face à eux se dresse un premier adversaire de taille, l'Allemagne. La rencontre tant attendue se jouera à l'Allianz d'Arena, à Munich. Un stade que Kylian Mbappé connaît particulièrement bien pour y avoir inscrit un doublé lors de son dernier passage.

"C'est un match très difficile contre une équipe qui fait partie des favoris à la victoire finale", reconnait l'attaquant des Bleus dans un entretien exclusif accordé à RTL et M6. Par le passé, l'équipe de France est souvent progressivement montée en puissance lors des compétitions, avec un tel match ce ne sera pas possible et les joueurs en ont conscience : "Là on ne peut pas se permettre de commencer timidement, (…) on est prêt à attaquer d'entrée et je pense que ça peut nous servir aussi. Jouer l'Allemagne, ça vous met tout de suite dans le bain et dans l'intensité des grandes rencontres".

Les Français font partie des grands favoris de cet Euro 2021 et ils sont bien déterminés à remporter une nouvelle coupe, "on a faim, on veut gagner", assure Kylian Mbappé, qui assume pleinement ce statut de favori. "On est dans un moment où on peut vraiment faire de belles choses, on le sent, tout le monde le sent. Maintenant il faut garder cette envie, on veut laisser notre nom dans l'histoire. (…) Gagner l'Euro ça commence par là et on est affamé bien sûr", assure le buteur.