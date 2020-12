Brexit : "Il y a toutes les chances" pour qu'il n'y ait pas d'accord

et AFP

publié le 07/12/2020 à 22:24

Un accord entre l'Union européenne et la Grande-Bretagne pour un Brexit cordial est encore espéré, mais les illusions se font de plus en plus minces. Pourtant, le Premier ministre Boris Johnson se rendra bien à Bruxelles "dans les prochains jours". Il devrait y rencontrer la cheffe de l'exécutif européen Ursula von der Leyen, pour ce qui ressemble à une mission de la dernière chance.

Une chance infime à en croire des personnes proches du dossier. "La situation semble très compliquée et il y a toutes les chances que nous n'y arrivions pas", a cependant averti un responsable britannique.

À l'issue d'un entretien téléphonique entre les deux responsables politiques, Boris Johnson et Ursula von der Leyen n'ont pu que constater, à nouveau, "que les conditions" pour finaliser un accord n'étaient "pas réunies".

Un accord à trouver avant mercredi

Le jour de la venue du Britannique n'est pas encore fixé, mais il est acquis que le chef du gouvernement de sa majesté ne participera pas au sommet prévu jeudi et vendredi à Bruxelles. Les discussions entre les deux parties achoppent toujours sur les trois même sujets : l'accès européen aux eaux britanniques, la manière de régler les différends dans le futur accord et les garanties exigées à Londres par l'UE en matière de concurrence en échange d'un accès sans tarifs ni quotas à son immense marché.

Au cours d'une rencontre lundi matin avec les ambassadeurs des 27, le négociateur en chef de l'UE, Michel Barnier, n'avait pas caché l'absence de progrès sur ces trois sujets. Il avait ensuite estimé lors d'un autre point avec des eurodéputés qu'une décision sur la possibilité de conclure ou non un accord devait être prise d'ici mercredi, à la veille du sommet européen. Avant de reprendre les échanges avec son homologue britannique David Frost.

En amont de son coup de fil avec Boris Johnson, Ursula von der Leyen s'était entretenue par visioconférence avec le président français Emmanuel Macron, la chancelière allemande Angela Merkel et le président du Conseil européen Charles Michel, officiellement pour préparer ce sommet européen. Mais le Brexit a fait partie des discussions.