publié le 08/12/2020 à 09:33

Le jeu vidéo le plus vendu chaque année en France est désormais disponible sur les consoles de nouvelle génération. Absent des lancements de la PlayStation 5 et des Xbox Series X et S, FIFA 21 est disponible en téléchargement dans une version optimisée pour les dernières consoles de Sony et Microsoft depuis le 4 décembre.

Les propriétaires de la version pour PS4 ou Xbox One peuvent dès à présent télécharger gratuitement le nouveau fichier dans la boutique en ligne de leur console de jeux. Ceux qui disposent de la version physique doivent insérer le CD dans leur machine pour accéder au nouveau contenu.

Cette édition next-gen ne change pas outre mesure la face du jeu lancé début octobre sur les consoles précédentes : il s'agit fondamentalement du même titre, greffé des mêmes qualités et des mêmes défauts, auquel des améliorations ont été apportées sur les plans graphique et technique pour exploiter davantage le moteur des nouvelles machines dans un mode en 4K à 60 images par seconde.

EA Sports, l'éditeur du jeu aux 100 millions d'adeptes à travers la planète, a listé les nouveautés apportées par la mise à jour pour "faire ressentir le niveau supérieur" aux joueurs manette en mains :

- des temps de chargement réduits à quelques secondes

- de nouveaux effets de vibration avec la manette (PS5)

- de nouveaux effets d'éclairage

- une nouvelle caméra pour les matchs

- des animations améliorées avec et sans ballon

Une nouvelle caméra et des cheveux en mouvement

Ces changements sont notables dès le lancement du premier match. Les "à côté" sont plus vivants. Les développeurs ont ajouté des cinématiques d'avant match montrant les supporters passer les tourniquets du stade, les joueurs descendre du bus et répondre aux journalistes avant leur entrée sur le terrain.

Une nouvelle caméra fait son apparition pour suivre les matches sur un axe dynamique légèrement de travers proche des retransmissions télévisées qui laisse apparaître les supporters réagissant aux actions sur le bord de la pelouse et se déplace d'avant en arrière avec plus de fluidité.

Sur le terrain, la puissance supplémentaire des consoles est mise à contribution pour améliorer la fluidité du gameplay avec de nouvelles animations de contrôle du ballon et une physique des duels plus poussée.

La modélisation des 22 acteurs est plus précise : les mouvements des cheveux, des visages, des muscles et des maillots sont retranscrits plus fidèlement et sont plus marqués lors des ralentis.

> FIFA 21 | PS5 vs PS4 | Amazing NEW Gameplay and Graphics Comparison @Onnethox

EA Sports a aussi ajouté de nouvelles animations sans ballon pour rendre les joueurs plus humains en les montrant remonter leurs protège-tibias en fin de match ou haranguer leurs partenaires pour appuyer leurs attaques par exemple. De nouvelles cinématiques de célébrations font également leur apparition pour renforcer l'intensité des buts importants en fin de match ou d'une égalisation sur le fil.

Des changements surtout visibles sur un écran 4K

Comme pour les premiers titres optimisés pour la PS5 et la Xbox Series X, une grande partie de ces améliorations esthétiques sont surtout visibles sur les écrans 4K. Les joueurs qui n'ont pas encore de télévision de dernière génération verront moins de différence et se contenteront des changements dans la présentation du jeu, comme la nouvelle caméra de match et les cinématiques. Selon nos constatations, les graphismes sont aussi moins aboutis sur la Xbox Series S.



Il faudra sans doute attendre FIFA 22 pour voir EA Sports apporter des changements plus poussés dans les graphismes et le gameplay du jeu. Son grand rival Konami a d'ailleurs fait le choix de ne pas proposer de portage de PES 21 sur PS5 et Xbox Series pour mieux se concentrer sur sa première version pour consoles next-gen.