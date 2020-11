PSG-Leipzig : la colère de Tuchel après une question sur le niveau de Paris

publié le 25/11/2020 à 12:18

Il est sorti de ses gonds. Interrogé sur le faible niveau de jeu de son équipe en dépit de la victoire cruciale pour la qualification en 8es de finale de la Ligue des champions face à Leipzig (1-0), l'entraineur du PSG Thomas Tuchel s'est emporté, mardi 24 novembre en conférence de presse.

"J'ai l'impression que vous demandez toujours la même chose, c'est toujours les mêmes questions. Vous pouvez poser cette question dans le vestiaire si vous avez des c... de faire ça. Parce qu'il y a des joueurs qui sont morts, morts. Ils ont donné tout, tout physiquement. Et je suis fatigué, je suis fatigué de répondre à des attentes de vous comme ça. Fatigué ! Si vous avez le courage, vous pouvez poser cette question dans le vestiaire".

Cette victoire étriquée grâce à un but de Neymar sur penalty permet au PSG de reprendre la 2e place du groupe H, à trois longueurs de Manchester United et à égalité avec Leipzig. Mais Paris possède désormais une meilleure différence particulière avec le club allemand. Rennes, en revanche, ne peut plus rejoindre les 8es de finale. Les Bretons n'ont pas démérité face à Chelsea mais se sont inclinés (1-2) dans les toutes dernières secondes sur une tête d'Olivier Giroud.