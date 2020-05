Ligue 1 : Didier Quillot espère démarrer la saison 2020-2021 le 22 août

publié le 03/05/2020 à 11:34

La saison 2020-2021 de Ligue 1 va-t-elle démarrer avant le 1er septembre ? Le directeur général de la Ligue de football professionnel (LFP), Didier Quillot, se fixe pour objectif un retour sur les terrains durant la dernière quinzaine du mois d'août. Il était l'invité exceptionnel de l'émission "On refait le match", samedi 2 mai.

"Notre objectif premier c'est de démarrer la saison en août et on a une date cible qui est le week-end du 22-23. On discutera de cette date-là avec les diffuseurs et aussi avec l'État qui détermineront les conditions dans lesquelles on peut rejouer, à huis clos ou pas, avec quelle jauge, etc".

"Je pense que les entraînements, on attend là aussi les directives du gouvernement. J'imagine qu'ils pourront avoir lieu quelque part à partir de la deuxième quinzaine de juin. Si on maintient l'objectif du 22-23 août pour démarrer la saison et que on peut rejouer à partir de début août, et bien à l'évidence il reste un à deux week-ends pour loger les deux finales de Coupe de France et de Coupe de la Ligue".

La première de ces deux finales doit opposer le Paris Saint-Germain à l'AS Saint-Étienne. Le PSG, sacré champion de France après l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 est également concerné par la deuxième. Son adversaire, si le match a lieu, sera l'Olympique Lyonnais, qui peut récupérer une place européenne en cas de succès.