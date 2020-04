publié le 30/04/2020 à 21:45

La saison 2019-2020 de Ligue 1 est officiellement terminée, alors qu'il restait 10 journées à disputer. Jeudi 30 avril, la Ligue de football professionnel (LFP) a ainsi suivi les injonctions sanitaires du gouvernement en actant l'arrêt définitif de la saison du championnat de France, comme elle l'a annoncé dans un communiqué.

Ainsi, le PSG est sacré champion de France et obtient son 9e titre, Marseille et Rennes sont aussi qualifiés pour la Ligue des champions, Lyon ne disputera pas de coupe d'Europe, Amiens et Toulouse sont relégués. Un ultime vote doit encore entériner ces décisions en Assemblée générale le 20 mai prochain. Lille est qualifié pour la Ligue Europa.

"Je dis aux présidents de club : la ligue c’est VOUS. Je sais qu'il y aura des recours mais je considère que nos décisions sont solides. Projetons-nous dans l’avenir et la saison qui va suivre", confie Didier Quillot le directeur général exécutif de la ligue nationale de football, au micro de RTL. Il poursuit : "Roxana Maracineanu a eu raison de dire ce matin sur RTL qu’on ne parlait pas d’une seule voix. Ses propos nous ont aidé pour comprendre qu’il fallait clore ce chapitre. Il y a eu prise de conscience collective".

"Cette décision, nous la respectons mais elle s’impose à nous. Est-ce qu’elle fera jurisprudence en Europe ? Je ne sais pas. Je pense qu’il y a des pays où la dimension culturelle n’est pas la même", estime le directeur général exécutif de la ligue nationale de football.