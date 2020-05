Ligue 1 : des coques en or pour féliciter les joueurs du PSG ?

Chaque coque comporte le nom et le numéro du joueur, le logo de la Ligue 1 et la mention "Champion 2020".

Les joueurs du PSG, récemment couronnés champions de France de Ligue 1, vont-ils recevoir une coque en or 24 carats personnalisée pour ce nouveau titre ? Selon Ouest France, une entreprise "spécialisée dans la personnalisation de la téléphonie de luxe" aurait confectionné ce cadeau particulier pour chaque joueur de l’effectif.

Comme le relate le quotidien régional, la société iDesign Gold aurait déjà reçu il y a deux semaines la visite des deux joueurs vedettes du club de la capitale, Neymar et Mbappé, à qui elle aurait présenté la fameuse protection. Sur Instagram, l'entreprise a même publié plusieurs clichés de ses modèles.

Avec le numéro et le nom du joueur gravé sur l'arrière de la coque, celle-ci comporte le logo de la Ligue 1 et la mention "Champion 2020". Mais, le coup de communication n'a pas été du goût du club parisien. Dans la soirée, le PSG a en effet démenti avoir conclu un partenariat avec la société en question.

"Cette société usurpe notre nom pour se faire de la publicité, en faisant croire que nous aurions eu recours à ses services pour produire des coques de téléphone en or aux joueurs", a-t-il notamment fait valoir. Précisant que "cette information est totalement fausse et mensongère et illustre des pratiques étrangères aux valeurs portées par le Paris Saint-Germain", le club précise avoir pris "toutes les dispositions nécessaires afin que la société Idesign Gold cesse d’utiliser l’image et les attributs officiels du Paris Saint-Germain".