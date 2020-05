Et si l'OL devait jouer deux coupes d'Europe cet été ?

publié le 11/05/2020 à 21:34

L'hypothèse, un peu folle, ne manquera pas de relancer le débat sur cette fin d'exercice mouvementée. Alors que l'Olympique Lyonnais termine cette saison avortée au 7ème rang de la Ligue 1, privant l'équipe de Jean-Michel Aulas d'une qualification sur la scène européenne pour la première fois depuis 1997, la donne pourrait finalement changer.

Comme l'explique L'Équipe, les joueurs de Rudi Garcia pourraient bien vivre un improbable mois d'août. Car, dans le cas où ils affronteraient le Paris-Saint Germain en finale de la Coupe de Ligue au début du mois, ils pourraient se qualifier pour la ligue Europa s'ils sortaient vainqueurs du match. Toutefois, aucune date n'a été confirmée pour le moment et le doute plane toujours sur la tenue de la rencontre, qui devait être la dernière finale de l'histoire de la compétition.

En revanche, si celle-ci est maintenue et en cas de victoire contre les Parisiens, les Gones devront alors passer par trois tours (Q2, Q3 et barrages), habituellement joués au mois d'août, avant de rejoindre la phase de poules. Mais c'est précisément au cours de ce même mois que les Lyonnais pourraient jouer leur 8e de finale retour de Ligue des Champions contre la Juventus de Turin, initialement prévu le 17 mars mais repoussé par l'UEFA à cause de la pandémie de coronavirus.

Ainsi, si comme l'a assuré Jean-Michel Aulas sur RTL, "le match contre la Juventus est confirmé le (vendredi, ndlr) 7 août, à Turin et à huis clos" et que l'équipe parvient à écarter la Vieille Dame après sa victoire du match aller, le calendrier de l'OL pourrait rapidement devenir surchargé.

Face à la complexité de la situation, l’UEFA songerait déjà à jouer les tours préliminaires de Ligue Europa sur un seul match et en terrain neutre, selon L'Équipe. Concernant la Ligue des Champions, à l'issue des 8es de finale retour prévus les 7 et 8 juin, les dates envisagées par l'UEFA pour les quarts de finale sont les 11-12 (aller) et 14-15 août (retour), pour les demies les 18-19 (aller) et 21-22 (retour). La finale, elle, est espérée le 29 août à Istanbul.