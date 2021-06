publié le 14/06/2021 à 06:46

Dernière ligne droite pour les Bleus avant le choc face à l'Allemagne en ouverture de leur Euro, prévu ce mardi 15 juin, à 21h. Les hommes de Didier Deschamps ont passé leur dernière nuit à Clairefontaine et quittent leur centre d'entraînement vers 9h30 ce lundi 14 juin en direction de l'aéroport Villacoublay pour un décollage en milieu de matinée vers Munich.

L'équipe de France s'installera au cœur de la cité bavaroise avant un entraînement programmé à 16h30, au lieu de 20h30 comme initialement prévu, à l'Allianz Arena, le stade du Bayern Munich. Le groupe était au complet lors du dernier entraînement à Clairefontaine et Didier Deschamps avait donc tous ses joueurs, aptes et disponibles, pour le coup d'envoi de la compétition.

L'autre match du groupe F opposera le Portugal, champion d'Europe en titre, à la Hongrie, à Budapest, ce mardi (18h).

À écouter également dans ce journal

Environnement - Une pollution en mer aux hydrocarbures, qui menaçait, samedi 12 juin, la côte orientale de la Corse, s’est éloignée vers le large où des navires de la marine effectuent des opérations de récupération. Elle est vraisemblablement due au dégazage illégal d’un navire.



Justice - Willy Bardon est de retour devant la justice en ce mois de juin 2021 et va être rejugé pour l'enlèvement, le viol et le meurtre d'Élodie Kulik. Il a fait appel de sa condamnation à 30 ans de prison en 2019 et comparaît ce lundi devant le tribunal de Douai.

International - C’est une page qui se tourne en Israël. Naftali Bennett est devenu Premier ministre d'Israël. Le Parlement israélien a voté dimanche soir la confiance au gouvernement du nouveau Premier ministre, qui succède à Benjamin Netanyahu, au pouvoir depuis 12 ans.