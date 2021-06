Euro 2021 : "Le Portugal est l'équipe la plus coriace", reconnait Robert Pirès

publié le 11/06/2021 à 08:34

L'Euro 2021 débute ce vendredi 11 juin, en guise d'ouverture l'Italie reçoit la Turquie, à Rome. Les Français feront leurs premiers pas mardi prochain, face à un adversaire de poids : l'Allemagne. Même si les Bleus partent favoris dans la compétition, la concurrence est rude cette année.

"Je crois énormément en cette Équipe de France, elle a les qualités et le potentiel", assure le consultant et ancien champion du monde, Robert Pirès. "Mais il faut rester prudents (…) pour moi le Portugal est l'équipe la plus coriace, la plus dure à abattre. On les connaît par cœur, eux c'est pareil. Je pense que les Portugais n'ont rien à nous envier sur le papier et au niveau de la qualité des joueurs donc ce sera une petite finale", estime-t-il. Les Bleus affronteront le Portugal pour leur troisième match de poule, le mercredi 23 juin.

Mais avant cette rencontre de haut niveau, la France jouera contre l'Allemagne, qui "reste très solide", admet Robert Pirès, "la défense est expérimentée, elle connait les vices, la malice et surtout ils vont vouloir briller et c'est normal parce qu'ils jouent à domicile", décrypte-t-il.

D'autres adversaires pourraient gêner les Bleus, à condition de passer les poules, comme l'Italie, qui "est en pleine reconstruction, ça va de mieux en mieux. L'Italie ça reste toujours une équipe forte, une nation de football. (…) Les Italiens quand il s'agit de rentrer dans le vif du sujet, je ne suis pas inquiet, ils sont toujours présents".