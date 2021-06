Euro 2021 : l'équipe de France va s'imposer, estiment 56% des Français

publié le 11/06/2021 à 18:00

56% des Français et 72% des amateurs de football pensent que la France va remporter l’Euro 2021, un pronostic de victoire nettement plus haut qu’avant l’Euro 2016. Pour 58% des passionnés, le France-Allemagne du mardi 15 juin débouchera sur une victoire des Bleus ; le grand public en est un peu moins certain : 45% prédisent un succès des hommes de Deschamps, 35% un match nul.

Dans le groupe F, les sondés déclarent que c’est l’Allemagne qu’ils craignent le plus (54%), devant le Portugal (37%) alors que la Hongrie suscite moins d’inquiétudes (6%). Aux côtés de Griezmann et Mbappé en attaque, les amateurs de foot préfèrent voir Giroud (59%) plutôt que Benzema (41%). Voici les principaux enseignements du dernier sondage réalisé par Odoxa pour RTL et Winamax.

L'enquête a été réalisée selon la méthode des quotas sur Internet les mercredi 9 et jeudi 10 juin 2021 auprès d'un échantillon de 1.005 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus, parmi lesquelles 441 amateurs de football. Découvrez le détail de cette étude en cinq points majeurs.

1. La France écrase la concurrence dans les pronostics

L'équipe de France est la favorite numéro 1 de cet Euro (11 juin-11 juillet) dans l’esprit des Français : 56% d’entre eux la voient remporter l’Euro 2021, nettement devant l’Allemagne (12%), l’Italie et le Portugal (4%). Chez les amateurs de ballon rond, le chiffre atteint même 72%.

En comparaison à nos dernières mesures, il faut souligner que la confiance des Français est devenue majoritaire. Début juin 2016, seuls 15% des Français et 26% des amateurs de foot voyaient la France victorieuse en fin de tournoi, pronostiquant plus fortement une victoire de l’Allemagne ou de l’Espagne.

En mai 2018, seuls 29% des Français voyaient la France remporter la Coupe du monde en Russie. Les performances des Bleus vont donc devoir être à la hauteur des attentes très élevées des Français, que l’on peut résumer dans la formule récente d’Antoine Griezmann : "Un Euro réussi, c’est la gagne".

La France écrase la concurrence dans les pronostics Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

2. Les Bleus favoris contre l'Allemagne

58% des amateurs de foot pronostiquent une victoire de la France face à l'Almlemagne pour son entrée dans la compétition sur le sol germanique, à Munich, quand ils sont 32% à envisager un match nul (32%) et 10% une victoire allemande. Les Français dans leur ensemble sont un peu moins confiants : 45% parient sur une victoire de la France, 35% un match nul et 19% une victoire de l’Allemagne.

Victorieuse de la Mannschaft en demi-finale du dernier Euro (2-0), la France n’a pas perdu face à la sélection de Joachim Löw depuis six matchs et leur confrontation en quart de finale de la Coupe du monde 2014 (1-0). Et sur les 31 confrontations entre la France et l’Allemagne, les Français comptent 14 victoires contre 9 pour les Allemands et 8 matchs nuls.

Les Bleus favoris contre l'Allemagne Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

3. L'Allemagne adversaire le plus dangereux du groupe

Si les Français sont réservés dans leur pronostic pour le match du mardi 15 juin (21h) face à l’Allemagne, c’est parce que 54% des Français et 55% des amateurs de football indiquent que c’est l’équipe qu’ils craignent le plus dans le "groupe de la mort". La Mannschaft devance le Portugal (37% et 41%).

L'Allemagne adversaire le plus dangereux du groupe Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

4. Giroud préféré à Benzema

Les deux buts inscrits par Olivier Giroud face à la Bulgarie, mardi 8 juin en match de préparation (3-0) ont visiblement régénéré son crédit auprès des amateurs de foot. Dans le même temps, Karim Benzema n’a pas encore trouvé le chemin des filets au cours des deux matchs qu’il a joués en Bleu depuis son rappel par Didier Deschamps.



Ainsi, quand on les interroge sur le joueur qu’ils préfèrent voir associé à Antoine Griezmann et Kylian Mbappé, les amateurs placent Giroud (59%) devant Benzema (41%). Pour tempérer ce soutien majoritaire à la reconduite du trio d’attaque victorieux en 2018, notons que les fans de foot (les Français qui s’y intéressent beaucoup) placent Benzema en tête de leurs préférences (51%).

Giroud préféré à Benzema Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax

5. Une concurrence bénéfique à l'équipe

Pour 71% des amateurs de foot, la concurrence entre Giroud et Benzema est plutôt une bonne chose pour l’équipe de France.

5. Une concurrence bénéfique à l'équipe Crédit : Odoxa pour RTL et Winamax