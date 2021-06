Les infos de 12h30 - Corse : deux nappes d'hydrocarbure menacent l'île

publié le 12/06/2021 à 13:34

Deux nappes d'hydrocarbure longues de 35km menacent la Corse ce samedi 12 juin. Le préfet a activé le plan "POLMAR-Terre", plan déclenché en cas de pollution marine accidentelle. Cette menace ne se résorbera pas toute seule, une intervention anti-pollution est attendue dans les prochaines heures.

Des opérations de pompage ont déjà démarré ce samedi 12 juin matin avec plusieurs petites vedettes de Bastia et d'Ajaccio. De plus, du matériel plus lourd et spécifique a été envoyé de la préfecture maritime de Toulon. Ces deux nappes se rapprochent des côtes de manière disparate.

"Au début, vous avez deux grandes nappes, qui faisaient en tout 35km de long. Au fur et à mesure, vous avez des nappes qui se disloquent, qui n'ont pas forcément la même taille ou la même forme et qui vont arriver de manière hétérogène sur la côte", explique Christine Ribbe, capitaine de vaisseau. "Là il y a un endroit, devant Solenzara, où elle est à quelques centaines de mètres", ajoute-t-elle.

Pas de plage pour les touristes

Une dizaine de kilomètres de littoral a été fermée sur décision préfectorale entre Aléria et Solenzara, ce qui ne pouvait pas plus mal tomber en ce début de saison pour les professionnels du tourisme de la côte est de la Corse.

"On a juste eu l'arrêté préfectoral interdisant l'accès aux plages et baignades pour sept jours. Après, on est un village de vacances, on a une piscine donc on a une solution de secours. Effectivement, la personne qui arrive en vacances peut être déçue mais les gens comprennent l'impondérable", témoigne une professionnelle.

Ce serait un navire qui, avec un dégazage sauvage, est soupçonné d'être à l'origine de cette pollution. Ce navire n'a pas encore été repéré par la brigade de recherche de la gendarmerie maritime, sous la direction du parquet de Marseille, qui est chargée de l'enquête.

