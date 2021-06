publié le 10/06/2021 à 06:15

Pourront-ils rééditer l'exploit ? Champions d'Europe en titre, les Portugais figurent de nouveau parmi les favoris pour remporter cet Euro 2021. Pour soulever le trophée, il faudra d'abord assurer dès les poules dans un groupe F particulièrement relevé avec la Hongrie et les deux derniers pays champions du monde, l'Allemagne et la France. La Seleção rencontrera les Bleus en match de clôture de la phase de poule, le mercredi 23 juin (21h), à Budapest (Hongrie).

Toujours mené par l'inépuisable Cristiano Ronaldo, le Portugal, 5ème nation au classement FIFA, n'a perdu que deux fois en 28 matchs depuis son élimination en 8ème de finale face à l'Uruguay à la Coupe du monde 2018. Un revers subi en octobre 2019 face à l'Ukraine (2-1) dans un match de qualification à l'Euro, et un autre lors d'un match de Ligue des nations contre la France (0-1) en novembre 2020.

Les Portugais ont cependant montré quelques signes de fébrilité lors de leurs dernières confrontations. Après avoir concédé un match nul face à la Serbie (2-2) dans un match de qualification pour la Coupe du monde 2022 le 27 mars, les hommes de Fernando Santos ont été tenus en échec par la sélection espagnole (0-0) dans un match amical disputé le 4 juin.

1. Le joueur à suivre : Cristiano Ronaldo

Joueur le plus sélectionné de l'histoire de la Seleção (174 rencontres disputées), dont il est aussi meilleur buteur (103), "CR7" tentera d'apporter un deuxième titre européen consécutif à son pays.

Malgré son âge, 36 ans, le capitaine portugais a cette année inscrit 36 buts et délivré 4 passes décisives toute compétitions confondues cette saison avec la Juventus de Turin. Des performances qui n'empêchent cependant pas l'entraîneur du club italien, Massimiliano Allegri, d'envisager de se séparer de son quintuple Ballon d'or, selon plusieurs journaux italiens dont La Gazzetta dello Sport.

Les Portugais peuvent aussi miser sur le jeune attaquant de Liverpool Diogo Jota, 23 ans, auteur de 13 buts en 30 matchs cette saison avec son club, et de 3 buts en autant de rencontres sous les couleurs de son pays en cette année 2021.

2. Les 26 joueurs sélectionnés

Pour disputer cette Euro 2021, Fernando Santos a convoqué la liste suivante :

Gardiens (3) : Anthony Lopes (Olympique Lyonnais), Rui Patricio (Wolverhampton), Rui Silva (Grenade)

Défenseurs (7) : João Cancelo (Manchester City), Nélson Semedo (Wolverhampton), José Fonte (Lille OSC), Pepe (Porto), Rúben Dias (Manchester City), Nuno Mendes (Sporting CP), Raphaël Guerreiro (Borussia Dortmund)

Milieux (8) : Danilo Pereira (Paris SG), João Palhinha (Sporting Portugal), Rúben Neves (Wolverhampton), Bruno Fernandes (Manchester United), Joao Moutinho (Wolverhampton), Renato Sanches (Lille OSC), Sergio Oliveira (Porto), William Carvalho (Betis Séville)

Attaquants (8) : Pedro Goncalves (Sporting Portugal), André Silva (Eintracht Francfort), Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Juventus Turin), Diogo Jota (Liverpool), Gonçalo Guedes (Valence), João Félix (Atletico Madrid), Rafa Silva (Benfica Lisbonne)

3. Les performances contre la France

La dernière grande confrontation entre la France et le Portugal reste un souvenir douloureux pour Didier Deschamps : une défaite 1-0 en prolongations, au Stade de France, avec un but crève-cœur de l'ex-lillois Éder à la 109ème minute qui privait les Français d'un titre de champion d'Europe en 2016.



Tirés dans le même groupe que les Portugais pour la Ligue des nations 2020-2021, les Bleus ont pu en partie rectifier le tir, avec un match nul le 11 octobre 2020 (0-0), puis une victoire le 14 novembre 2020 (1-0) grâce à un but de Ngolo Kanté. Une performance qu'il faudra rééditer le 23 juin pour se venger définitivement de la finale de 2016.