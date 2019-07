publié le 19/07/2019 à 06:52

Algérie-Sénégal : c'est l'affiche de la finale de la Coupe d'Afrique des nations de football, ce vendredi 19 juillet. Deux pays séparés de quelques milliers de kilomètres. Et pourtant, les sélectionneurs des deux équipes ont grandi ensemble et se connaissent bien. Djamel Belmadi pour l'Algérie et Aliou Cissé pour le Sénégal viennent tous deux de Champigny dans le Val-de-Marne (Ile-de-France) et se sont souvent affrontés en Ligue 1.

Au milieu de sa boutique, consacrée au football, Brahim porte fièrement son maillot du Sénégal. "Le stress monte tout doucement, déclare-t-il au micro de RTL. On est pressé de jouer ce match-là." Et pour faire passer le temps, il chambre les supporters adverses, qui ne sont pas très loin. "Que le meilleur gagne, bien que le meilleur soit l'Algérie", s'amusent Nedji et son collègue de travail.

La rivalité s'arrête lorsqu'ils évoquent la personnalité de leur sélectionneur respectif. "Ça fédère toute la ville. Tout le monde est content, les Sénégalais avec Aliou Cissé, nous [les Algériens] avec Djamel Belmadi. On a célébré la demi-finale ensemble, on a été main dans la main."

Mehdi est un ami proche des deux entraîneurs. Il a été à l'école et a commencé le foot avec eux. "Ce soir, ça va être plus que la folie, c'est une certitude pour la ville de Champigny. Les voir tous deux être sélectionneurs de leur pays, c'est une grande fierté. Et il n'y aura qu'un champion, ce sera Champigny."

