publié le 19/07/2019 à 05:00

Les Français approuvent presque unanimement la décision de François de Rugy de quitter le gouvernement, après la salve de révélations de Mediapart l'ayant fragilisé. Selon notre baromètre BVA pour RTL, "La Tribune", Orange, et LCI, 88% des personnes interrogées estiment qu'il a eu "plutôt raison" de démissionner de son poste de ministre de la Transition écologique et solidaire.

Du côté des sympathisants LaREM, ils sont 83% à approuver sa décision, contre 92% pour les sympathisants du Rassemblement national, 91% pour ceux des Républicains et de la France insoumise, et 90% pour le Parti socialiste. 11% des sondés pensent qu'il a "plutôt eu tort" et 1% ne se prononce pas.

Quelques heures après l'annonce de sa démission, Élisabeth Borne, alors ministre chargée des Transports a été nommée à sa place. Un choix qui ne fait en revanche pas l'unanimité auprès des Français. Selon notre sondage, 60% d'entre eux ne lui font pas confiance (21% ne lui font même "pas du tout confiance") pour faire de la cause environnementale sa priorité.

Ils sont toutefois 39% à lui faire confiance, ce qui n'est pas non plus négligeable. Les sympathisants LaREM sont logiquement ceux qui croient le plus en elle (83%), mais on peut également souligner que ceux des Républicains (51%) et d'EELV (43%) sont plus nombreux que la moyenne à lui accorder leur confiance.



Autre enseignement à tirer de cette étude, la côte d'influence de la nouvelle ministre de l'Écologie. Elle est pour le moment limitée à 15%, ce qui s'explique notamment par le fait qu'Élisabeth Borne n'est pas encore très connue du grand public.