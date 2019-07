CAN 2019 : comment suivre la finale Sénégal-Algérie ?

publié le 17/07/2019 à 21:06

L'information a été annoncée mercredi 17 juillet en fin de matinée : la finale de la Coupe d'Afrique des Nations Sénégal-Algérie sera visible en clair sur TMC, chaîne de la TNT. "À son initiative, beIN Sports sous-licencie la finale au groupe TF1, afin de permettre au plus grand nombre de suivre cette rencontre choc", a indiqué beIN, diffuseur exclusif de la compétition jusque-là.

L'affiche est programmée vendredi 19 juillet à 21h (heure française), au stade international du Caire. Elle sera également à suivre en direct commenté sur RTL.fr. Le Sénégal attend le premier sacre de son histoire dans la compétition après une finale perdue face au Cameroun aux tirs au but en 2000. L'Algérie rêve de second titre 29 ans après un succès face au Nigeria (1-0).

Sénégalais et Algériens sont issus du même groupe en début de compétition, le C. Entre les hommes de Djamel Belmadi et ceux d'Aliou Cissé, ce sont les premiers qui s'étaient imposés (1-0, but de Youcef Belaïli à la 49e) et avaient terminé en tête avec trois victoires en trois matches.

Programme et résultats de la phase à élimination directe

8es de finale :

Vendredi 5 juillet :

Maroc - Bénin : 1-1, 1-4 t.a.b.

Ouganda - Sénégal : 0-1

Samedi 6 juillet :

Nigeria - Cameroun : 3-2

Égypte - Afrique du Sud : 0-1



Dimanche 7 juillet :

Madagascar - RD Congo : 2-2, 4 t.a.b. à 2

Algérie - Guinée : 3-0

Lundi 8 juillet :

Mali - Côte d'Ivoire : 0-1

Ghana - Tunisie : 1-1, 4 t.a.b. à 5



Quarts de finale :

Mercredi 10 juillet :

Sénégal - Bénin : 1-0

Nigeria - Afrique du Sud : 2-1

Jeudi 11 juillet :

Côte d'Ivoire - Algérie : 1-1, 3 t.a.b. à 4

Madagascar - Tunisie : 0-3

Demi-finales :

Dimanche 14 juillet :

Sénégal - Tunisie : 1-0 après prolongation

Algérie - Nigeria : 2-1

Finales :



Mercredi 17 juillet :

21h : finale pour la 3e place Tunisie - Nigeria au Caire

Vendredi 19 juillet :

21h : finale Algérie - Sénégal au Caire