publié le 18/07/2019 à 19:15

"De Rugy escroc on te fera payer". Le message, inscrit en rouge et en lettres capitales, est signé des initiales PCM, le Parti communiste maoïste, qui a revendiqué l'acte à la rédaction de Presse Océan. "Les parasites comme De Rugy qui se goinfrent de homard, vivent dans le luxe et profitent de logements sociaux grâce à l'argent volé aux travailleurs doivent être dénoncés et combattus !", affirme le mouvement dans un communiqué.

Ce dernier fait référence aux révélations qui ont poussé l'ex-ministre de la Transition écologique à partir, notamment sur ses dîners fastueux, les travaux onéreux de son appartement de fonction. François de Rugy est également soupçonné de louer un appartement à Orvault, dans l'immeuble où le tag a été découvert, à un loyer préférentiel.



Selon Presse Océan, une patrouille de police ainsi qu'un technicien ont constaté les dégâts. La permanence nantaise et la résidence secondaire sur l'île d'Ouessant de François de Rugy ont déjà fait l'objet de dégradations.

Orvault. Le domicile de François de Rugy tagué https://t.co/BDXasN6f7n — Presse Océan (@presseocean) 18 juillet 2019

L'ex-Ministre a réagi sur Twitter au tag inscrit sur son immeuble en qualifiant les soupçons selon lesquels il profiterait d'un logement social de "mensonges" et en accusant ceux qui les relaient de "faire de tous les habitants d'un immeuble les victimes d'une victimes d'une vindicte personnelle".

On commence par jeter quelqu’un en pâture en expliquant qu’il « profite d’un logement social » (mensonge dénoncé par @OuestFrance @lobs @le_Parisien ). On se retrouve à faire de tous les habitants d’un immeuble les victimes d’une vindicte personnelle. https://t.co/TM0Bw3h0Qc — François de Rugy (@FdeRugy) 18 juillet 2019