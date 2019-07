publié le 15/07/2019 à 20:10

L'un attend son premier sacre dans la compétition après une finale perdue face au Cameroun aux tirs au but en 2000. L'autre rêve de second titre 29 ans après un succès face au Nigeria (1-0). Le Sénégal et l'Algérie s'affrontent en finale de la 32e Coupe d'Afrique des Nations. L'affiche est programmée vendredi 19 juillet à 21h (heure française), au stade international du Caire.

Dimanche 14 juillet, les "Fennecs" algériens ont arraché la qualification face au Nigeria (2-1) au bout du temps additionnel (95e) grâce à un coup franc chirurgical de leur star Riyad Mahrez. Un peu plus tôt, les "Lions de la Teranga" sont venus à bout de la Tunisie en prolongation (1-0, but contre son camp de Dylan Bronn à la 101e).

Sénégalais et Algériens sont issus du même groupe en début de compétition, le C. Entre les hommes de Djamel Belmadi et ceux d'Aliou Cissé, ce sont les premiers qui s'étaient imposés (1-0, but de Youcef Belaïli à la 49e) et avaient terminé en tête avec trois victoires en trois matches.

En direct commenté sur RTL.fr

Cette finale entre l'Algérie et le Sénégal sera à suivre à la télévision en direct et en exclusivité sur beIN Sports, de même que la finale pour la 3e place Tunisie-Nigeria, fixée elle au mercredi 17 juillet (21h). RTL.fr vous proposera de son côté un live commenté pour la grande finale.

Programme et résultats de la phase à élimination directe

8es de finale :

Vendredi 5 juillet :

Maroc - Bénin : 1-1, 1-4 t.a.b.

Ouganda - Sénégal : 0-1

Samedi 6 juillet :

Nigeria - Cameroun : 3-2

Égypte - Afrique du Sud : 0-1



Dimanche 7 juillet :

Madagascar - RD Congo : 2-2, 4 t.a.b. à 2

Algérie - Guinée : 3-0

Lundi 8 juillet :

Mali - Côte d'Ivoire : 0-1

Ghana - Tunisie : 1-1, 4 t.a.b. à 5



Quarts de finale :

Mercredi 10 juillet :

Sénégal - Bénin : 1-0

Nigeria - Afrique du Sud : 2-1

Jeudi 11 juillet :

Côte d'Ivoire - Algérie : 1-1, 3 t.a.b. à 4

Madagascar - Tunisie : 0-3

Demi-finales :

Dimanche 14 juillet :

Sénégal - Tunisie : 1-0 après prolongation

Algérie - Nigeria : 2-1

Finales :



Mercredi 17 juillet :

21h : finale pour la 3e place Tunisie - Nigeria au Caire

Vendredi 19 juillet :

21h : finale Algérie - Sénégal au Caire