CAN 2019 : l'Algérie bat le Nigeria 2 à 1 et rejoint le Sénégal en finale

L'Algérie a battu le Nigeria et rejoint le Sénégal en finale de la CAN.

et AFP

publié le 14/07/2019 à 23:01

L'Algérie s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à sa victoire 2-1 contre le Nigeria, dimanche 14 juillet au Caire, et rejoint ainsi le Sénégal, tombeur plus tôt dans la journée de la Tunisie (1-0).



Les Fennecs de Djamel Belmadi ont ouvert le score à la 40e avec l'aide involontaire du Nigérian William Ekong, avant qu'Odion Ighalo et ses Super Eagles ne répliquent à la 73e sur penalty. Dans le temps additionnel, l'Algérien Riyad Mahrez a délivré ses équipiers d'une frappe puissante.

