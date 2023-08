L'équipe de France féminine de football peut rejoindre les quarts de finale du mondial, mardi 8 août. Avant cela, les Bleues devront battre le Maroc en huitième de finale. Ce match aura une saveur particulière pour la défenseure Sakina Karchaoui, née en France de parents marocains.

Les proches de la footballeuse sont installés à Miramas, dans les Bouches-du-Rhône, là où la joueuse a grandi. Samir Touri, son voisin et futur entraîneur, a confié que Sakina Karchaoui avait "horreur de perdre". "Elle a toujours été comme ça [...] en sortant de l'école, au lieu d'aller jouer avec les autres enfants [...] elle prenait son ballon sous le bras", s'est souvenu son mentor.

La joueuse avait anticipé le choc France/Maroc en Coupe du monde. "Elle m'a dit 'ah non non non, surtout pas le Maroc. Parce que je ne sais pas comment je vais réagir vu que c'est le pays de mes parents", a expliqué Samir Touri. "Pas de chance, elle va affronter le Maroc, que le meilleur gagne", a conclu l'entraîneur.

Sakina Karchaoui est latérale gauche, comme Théo Hernandez qui avait inscrit le premier but contre le Maroc à la Coupe du monde du Qatar.

À écouter également dans ce journal

Moselle - Le procureur reste prudent concernant le possible enfermement d'une femme de 53 ans. Elle se dit séquestrée depuis 2011 par son mari dont la garde à vue a été prolongée de 24 heures.

Civitas - Gérald Darmanin veut dissoudre l'organisation d'extrême droite qui regroupe des catholiques intégristes. Il lui reproche d'avoir demandé la déchéance de nationalité pour les juifs lors de son université d'été.

Niger - La communauté des États de l'Afrique de l'Ouest convoque une réunion extraordinaire, jeudi 10 août. L'ultimatum d'une semaine lancé aux putschistes pour rétablir le président Mohamed Bazoum a pris fin dimanche 6 août.