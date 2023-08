Coupe du monde 2023 : les supporters lyonnais mobilisés avant France-Maroc

J-1 avant France-Maroc, choc des huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine de football en Australie, un match que vous pourrez suivre à partir de 13h sur M6 ce mardi 8 août. L'engouement est en train de monter autour des Bleues, notamment dans l'agglomération lyonnaise, puisque plusieurs joueuses, dont la capitaine Wendie Renard, évoluent en club sous les couleurs de l'OL. Il y aura du monde devant la télé à Lyon, avec cinq Lyonnaises dans l'équipe de France.

L'OL est, avec le PSG, le club le plus représenté chez les Bleues. Malia et son papa seront évidemment à fond derrière l'équipe de France : "On souhaite qu'elles gagnent la Coupe du monde. Qu'elles continuent, c'est bien comment elles font et qu'elles gagnent. Allez les Bleues !". Avec les horaires de matches pas toujours évidents, les impératifs de vacances, des supporters ont raté certains matches de poule. Mais cette fois pas question pour eux de manquer le huitième de finale face au Maroc.

"Je leur souhaite bonne chance et qu'elles nous ramènent la Coupe. Pourquoi pas ? Je pense qu'elles ont un bon sélectionneur aussi, qui a su redonner une bonne dynamique. Et elles ont battu le Brésil, donc tout est possible", "je trouve qu'elles ont un bon niveau, en plus, il y a beaucoup de joueuses de l'OL", "il faut qu'elles se donnent à fond", "il faut ramener la Coupe", nous disent-ils. Les Bleues pourront donc compter sur un soutien de poids à distance. Les supporters lyonnais de l'équipe de France espèrent voir leurs filles, 8 fois championnes d'Europe, se frayer un chemin jusqu'à la finale.

