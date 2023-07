Coupe du monde féminine de foot : horaires, chances des Bleues... Tout ce qu’il faut savoir

Crédit : Martin KEEP / AFP

Les meilleures joueuses du monde ont rendez-vous en Australie et en Nouvelle-Zélande. La Coupe du monde féminine de foot démarre ce jeudi 20 juillet au matin (jusqu'au 20 août), avec le match d'ouverture entre les Néo-Zélandaises et les Norvégiennes, à 9h heure française. Le foot féminin, qui a profité d'un spectaculaire élan dans la foulée du Mondial 2019 en France, espère poursuivre son expansion.

Les horaires des matches, qui seront diffusés de 3h à 14h30 en Europe en raison du décalage horaire, font cependant peser l'incertitude sur les audiences télévisuelles. L'absence de nombreuses stars, blessées ou non-qualifiées (la gardienne chilienne Endler, les Françaises Henry et Katoto...), est également à déplorer.

Mais jamais, le plateau de la Coupe du monde féminine n'a semblé aussi dense et ouvert. Les Américaines, doubles tenantes du titre, devront cravacher pour conserver leur bien face à des Anglaises, Allemandes, Espagnoles, Canadiennes ou encore Françaises surmotivées. Les 32 équipes qualifiées seront réparties dans huit groupes de quatre lors du premier tour. Voici tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2023.

Quand et où regarder la compétition ?

Avec le décalage horaire, les matches se dérouleront dans la matinée, à midi ou en début d'après-midi en France (de 3h à 14h30). Le coup d'envoi du mach d'ouverture entre la Nouvelle-Zélande et la Norvège se déroulera par exemple jeudi 20 juillet à 9h heure française. Les championnes du monde américaines vont elles entrer en lice contre le Viêtnam à 3h du matin heure française. Les demi-finales, les 15 et 16 août prochains, se joueront à 10h et 12h heure française. La finale, le 20 août, aura lieu à 12h heure française.

Ces horaires du matin ne devraient donc pas permettre aux chaînes françaises d'enregistrer des records d'audience, comme lors du Mondial 2019 en France. Les rencontres de la compétition seront diffusées sur France Télévisions et M6, qui se partageront les rencontres. Le match d'ouverture Nouvelle-Zélande - Norvège sera par exemple sur France 2. L'entrée en lice des Bleues, contre la Jamaïque, sera retransmise à midi sur M6.

Les deux chaînes se répartiront ensuite les rencontres à partir des huitièmes de finale. Le match pour la 3e place sera sur M6, tandis que la finale sera sur France Télévisions.

Qui sont les favorites ?

Les États-Unis, tenantes du titre, font évidemment figure de favorites pour remporter un troisième titre d'affilée. Les coéquipières de la star Megan Rapinoe, qui prendra sa retraite en fin de saison, passeront un gros test dès les phases de poules face aux Pays-Bas, finalistes il y a quatre ans. L'Angleterre, championne d'Europe en titre, est également un sérieux prétendant à la victoire finale. Mais les Anglaises seront privées de leur meilleure joueuse, Beath Mead, blessée à un genou. L'Allemagne, finaliste de l'Euro, fait aussi partie des favoris, tout comme les Canadiennes, championnes olympiques en titre.

Le chemin semble plus compliqué pour l'Espagne, qui peut compter sur sa star et Ballon d'Or Alexia Putellas mais qui déplore l'absence de nombreuses joueuses, en conflit ouvert avec leur fédération et leur sélectionneur. Les Néerlandaises, finalistes du dernier Mondial, seront de sérieux outsiders. Enfin, l'Australie peut compter sur sa star Sam Kerr, célèbre pour être l'un des visages du jeu vidéo Fifa, pour aller loin à domicile.

Quelles chances pour les Bleues ?

Selon un sondage réalisé par Odoxa pour Winamax et RTL, 69% des Français voient l'équipe de France féminine arriver au moins en demi-finale. Ce serait en tout cas une belle performance pour un groupe qui a vécu des derniers mois extrêmement pénibles. Hervé Renard a succédé fin mars à Corinne Diacre, contestée par ses joueuses et dont la position était devenue intenable. Le sélectionneur devra réaliser des prouesses s'il veut emmener les Bleues, dont le palmarès reste désespérément vierge, vers un titre mondial. Les Françaises bénéficient d'un groupe abordable, avec le Brésil comme seul rival ainsi que les "petites" Jamaïque et Panama.



