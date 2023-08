Les infos de 18h - Femme retrouvée en Moselle : pourquoi le procureur invite à la "prudence"

Que s'est-il passé dans cet appartement de Forbach, en Moselle ? Une femme de 53 ans, qui dit avoir été séquestrée pendant 12 ans, a été retrouvée lundi matin par la police. Son mari, âgé de 55 ans, fait figure de principal suspect et a été arrêté. Il a été placé en garde à vue pour "séquestration, viols aggravés et actes de torture et de barbarie", une mesure prolongée lundi après-midi. Le couple, de nationalité allemande, se faisait discret et vivait au deuxième étage d'un immeuble sans fioritures.

La femme a donné l'alerte en téléphonant à la police allemande à Wiesbaden, dans sa langue maternelle. Selon le procureur de la République de Sarreguemines, elle a expliqué aux policiers allemands être séquestrée, violée et torturée depuis 2011. L'information a été donnée aux policiers français, qui ont procédé lundi à l'arrestation du mari, vers 6h du matin.

Mais cette affaire pourrait s'avérer plus complexe qu'il n'y paraît. "Une démarche de prudence s'impose", a prévenu le procureur de la République de Sarreguemines.

Pas de fracture et pas déshydratée

Le procureur a contredit plusieurs détails de la version initialement donnée par plusieurs médias. La femme a été découverte alitée et a répété aux enquêteurs avoir été séquestrée. Elle a été retrouvée sans entraves ni liens, avec le crâne rasé et à proximité d'un téléphone dont elle avait l'usage. Elle ne présentait aucune trace de sang et son état de santé était "fragile". Le mari, inconnu des services de police, affirme que sa femme était malade depuis longtemps et avait été hospitalisée à Metz. La maladie de cette Allemande était connue des voisins, selon Le Républicain lorrain.