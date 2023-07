Coupe du monde féminine : les Bleues pourraient toucher le jackpot en cas de victoire finale

Hervé Renard, Wendie Renard et les Bleues au Mans le 11 avril 2023

L'équipe de France féminine rêve de décrocher une première étoile. Les Bleues, qui joueront leur premier match de la Coupe du monde féminine dimanche face à la Jamaïque, font office de sérieux outsiders derrière les championnes en titre américaines, l'Angleterre et l'Allemagne. Mais une chose est sûre : si les coéquipières de Wendy Renard venaient à créer l'exploit, elles toucheraient le pactole. Une victoire finale leur permettrait ainsi de gagner chacune 240.220 euros, détaille L'Equipe. Une très belle somme qui représente, pour avoir un ordre d'idée, la moitié de ce qu'ont touché les hommes pour leur finale perdue face à l'Argentine en décembre 2022.

Ces primes seront fonction du parcours de l'équipe de France, avec par exemple 84.000 euros en cas de quarts de finale, comme il y a quatre ans (élimination par les Américaines). Les Bleues seront en tout cas assurées de toucher 26.700 euros dès la phase de groupes.

Des primes en nette augmentation

Ces primes de performance sont sans commune mesure avec ce qu'avaient connu jusqu'ici les meilleures footballeuses de la planète. La raison : la FIFA a triplé les versements effectués par rapport au Mondial 2019, pour atteindre le total de 135,2 millions d'euros. Ces sommes sont même dix fois plus élevées que lors de la Coupe du monde 2015 au Canada. Autre explication : c'est la FIFA qui va rémunérer directement les joueuses, alors que jusqu'ici les Fédérations se chargeaient de reverser les primes. Les Fédérations ne sont cependant pas oubliées, puisqu'elles toucheront, elles aussi, une somme évolutive en fonction de leurs parcours.

Ce nouveau système change tout et va grandement profiter aux joueuses. Pour l'Euro 2022, les Bleues n'avaient reçu que 30% de la dotation versée par l'UEFA à la FFF et avaient touché 16.500 euros pour leurs demi-finales. Si elles intègrent le dernier carré de la Coupe du monde 2023, elles gagneront environ 160.000 euros, soit presque dix fois plus !

Et Hervé Renard dans tout ça ? Le sélectionneur aurait négocié, selon L'Équipe, une prime de 600.000 euros en cas de victoire au Mondial ou aux Jeux olympiques 2024. Les rencontres de la Coupe du monde féminine seront diffusées par France Télévisions et le groupe M6, propriétaire de RTL.