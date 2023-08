France-Maroc : "Je n'aurais aucun remord à battre l'équipe de France", affirme Pedros

Un match hautement symbolique pour le sélectionneur des deux équipes. On imagine un sacré cas de conscience pour ces deux sélectionneurs. Hervé Renard d'un côté, en équipe de France, ancien sélectionneur du Maroc masculin, il a toujours crié son amour pour ce pays. Face à Reynald Pedros, un ancien joueur de l'équipe de France, qui a lui même entrainé six joueuses qu'il affrontera demain.

L'entraîneur de l'équipe féminine du Maroc a néanmoins voulu d’emblée mettre les choses au clair. "C'est vrai que c'est un match particulier parce que je suis français et que mon staff est français, mais mon cœur est marocain. Je suis très heureux là-bas, je suis très heureux d'entraîner là-bas, je n'aurais absolument aucun scrupule, ni aucun remord à battre l'équipe de France", a-t-il affirmé.

"L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard"

Pour Hervé Renard, même quand on fait un petit match entre amis, on le fait pour le gagner. "Quand on se qualifie pour un match en huitième de finale, c'est qu'on a beaucoup de qualités. L'équipe du Maroc n'est pas là par hasard, donc à nous de bien nous préparer, avec une seule idée en tête, se qualifier pour le prochain tour", soutient l'entraîneur des bleus.



Concernant la compétition, l'Angleterre vient de se qualifier en quart de finale à l'issue d'une séance de tir au but face au Nigeria. Les Anglaises affronteront soit la Colombie soit la Jamaïque au prochain tour.

