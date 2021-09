Les infos de 5h - Équipe de France : "On est sur un nouvel objectif", assure Didier Deschamps

Les Bleus sont de retour ce mercredi 1er septembre. Pour leur premier match de qualification pour la Coupe du monde 2022, ils affronteront la Bosnie-Herzégovine. Les joueurs français se retrouveront sur un terrain deux mois après leur élimination de l'Euro.

Après 65 jours et un été maussade, les Bleus sont à l'heure du rebond sans chambardement ni révolution de palais. Didier Deschamps a conservé son poste, convaincant sans mal le président de la FFF, Noël Le Graët. Chez les joueurs, peu de changements sont à noter, seul Olivier Giroud a été déclassé. Le sélectionneur se veut rassurant, l'élimination de l'Euro n'est l'histoire que d'un match raté, un seul.

"Je sais très bien que l'attente est toujours là et que l'obligation a toujours été là à n'importe quel moment, parce que c'est l'Équipe de France", a assuré Didier Deschamps en conférence de presse. "On est sur un nouvel objectif qui est très important", a-t-il ajouté, défendre une couronne de champion du monde au Qatar dans un an et trois mois. L'essentiel aujourd'hui est de retrouver une cohésion, du plaisir, dans un collectif qui a laissé apparaître quelques fissures durant l'Euro. C'est sur ce terrain, l'humain, que l'attente sera la plus forte.

