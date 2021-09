Plan "Marseille en grand" : au moins un milliard d'euros débloqués pour les écoles

C'est une visite fortement attendue. Accompagné par huit membres du gouvernement, Emmanuel Macron se rendra à Marseille ce mercredi 1er septembre pour une durée de trois jours, où il devra annoncer un engagement financier de l'État afin de transformer le visage de la cité phocéenne, en proie de nombreuses scènes de violences ces dernières semaines.

À Marseille, les urgences sont partout et le président de la République veut les traiter à coups de milliards d'euros. Concernant les écoles, le plan d'Emmanuel Macron vise à les rénover et les reconstruire. C'est une compétence de la municipalité mais le maire de Marseille, Benoît Payan, affirme que "les caisses sont vides". Selon nos informations, l'État devrait donc débloquer au moins un milliard d'euros pour ces établissements scolaires.

Des annonces pour les habitats insalubres, les transports et l'emploi sont également attendues dans ce plan. La sécurité et la lutte contre les trafics de drogue seront également mises en avant avec 300 policiers supplémentaires d'ores et déjà promis.

Il ne s'agit pas du premier plan en faveur de Marseille puisque Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy ou encore Manuel Valls sont tous déjà venus dans la ville méditerranéenne en promettant une amélioration de la situation. Contactée, l'Élysée promet que cette fois, tout le projet a été construit avec les élus locaux et que tout ce qui sera mis en œuvre avec les caisses de l'État sera surveillé.