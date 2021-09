Antoine Griezmann et Miralem Pjanic à Sarajevo le 31 mars 2021

65 jours se seront écoulés depuis l'élimination des Bleus dès les 8es de finale de l'Euro face à la Suisse au coup d'envoi de ce France - Bosnie-Herzégovine, mercredi 1er septembre (20h45) à Strasbourg. Didier Deschamps et ses hommes reprennent le fil des éliminatoires du Mondial 2022, commencés fin mars par un match nul peu rassurant à Saint-Denis face à l'Ukraine (1-1), avant deux succès sans strass au Kazakhstan (0-2) et en Bosnie (0-1).

Le but d'Antoine Griezmann à l'heure de jeu sur la pelouse du stade Grbavica de Sarajevo permet aux champions du monde en titre d'aborder sereinement la suite de ces qualifications. Avec 7 points, les Bleus occupent la 1re place du groupe D - la seule directement qualificative - avec 4 longueurs d'avance sur les Ukrainiens (trois matches également) ; les Finlandais comptent 2 points en deux rencontres, les Bosniens et les Kazakhs 1.

Il reste cinq matchs au programme sur la route du Qatar d'ici au mardi 16 novembre, dont trois en cette rentrée : la Bosnie, donc, l'Ukraine à Kiev pour effectuer un pas décisif samedi 3 septembre (20h45) et la Finlande mardi 7 septembre (20h45) à Lyon. Restera le Kazakhstan en France le 13 novembre (20h45) avant la Finlande pour conclure.

France-Bosnie et Ukraine-France sur M6

Les deux premiers volets de ce triptyque de septembre sont à suivre à la télévision sur M6. Sur RTL, retrouvez Éric Silvestro et Giovanni Castaldi à partir de 20h40 mercredi 1er septembre et dès 20h samedi 4 septembre ; les commentaires seront assurés par Philippe Sanfourche et Nicolas Georgereau en direct de Strasbourg puis de Kiev.

Robert Pirès livrera pour sa part son analyse à la fin du journal de 8h le jour et le lendemain des matchs. Enfin, RTL.fr vous proposera un direct commenté dès 19h45 pour l'annonce des compositions de la France et de la Bosnie.