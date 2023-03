INVITÉ RTL - XV de France : avec Fabien Galthié, "il n'y a pas de place au hasard", dit Gaël Fickou

Le XV de France a terminé deuxième du Tournoi des Six Nations, surpassée par l'Irlande invaincue. Le capitaine de la défense des Bleus Gaël Fickou dresse le bilan de la compétition dans Focus Dimanche : "Forcément, nous sommes déçus de ne pas avoir gagné les Six Nations. On est quand même content, parce que ce n'était pas facile."

Il y a aussi eu du positif pour le vétéran, détenteur du record du plus grand nombre de matchs avec les Bleus : "Il y avait quand même trois matchs à l'extérieur face à ce qu'il se fait de mieux aujourd'hui au monde, l'Irlande. C'est assez positif même si on est un peu frustré parce qu'on voulait continuer à gagner ce Grand Chelem". Gaël Fickou revient également sur la victoire du XV de France contre l'Angleterre : "D'habitude c'est nous qui sommes malmenés depuis pas mal d'années, et là ça fait deux ou trois ans qu'on arrive à les gagner, c'est plutôt positif pour nous."

Prochaine étape pour le joueur et son équipe : la Coupe du monde de rugby, prévue pour septembre 2023 en France. Face aux Bleus, le groupe est composé de la Nouvelle-Zélande, l'Uruguay et l'Italie. Malgré les bons résultats lors du Tournoi des Six nations, Gaël Fickou reste prudent : "Bien sûr que ça va être très dur. Chaque match va compter, ça va être beaucoup d'énergie, de tension, de pression... Mais bon, ça va être cool, on a hâte d'y être !".

Le rugbyman revient aussi sur l'impact de Fabien Galthié depuis quelques mois. "Il est compétent, il met beaucoup d'humain dans ce qu'il fait. Il est performant, tout ce qu'il fait c'est étudié, précis, il n'y a pas de place au hasard", dit-il.

