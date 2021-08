Équipe de France : pourquoi Giroud n'est pas convoqué ?

Est-ce la fin d'une belle histoire ? Le deuxième meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France de football ne disputera pas les prochains matches des Bleus pour les qualifications du Mondial 2022, à commencer par le match contre la Bosnie mercredi 1er septembre. Didier Deschamps a dévoilé sa liste ce jeudi, et ce sera donc sans Olivier Giroud.

Sportivement, l'attaquant a trouvé un club pour se relancer, et pas n'importe lequel, l'AC Milan, il joue, n'est pas blessé. Dans cette liste, on voit que Didier Deschamps a certes fait le choix de rappeler Anthony Martial, mais les blessures d'Ousmane Dembélé et de Marcus Thuram lui permettaient de conserver Giroud. Alors peut-être faut-il chercher du côté de l'extra-sportif, on se souvient de la sortie médiatique malheureuse d'Olivier Giroud visant Mbappé avant l'Euro.

"Absolument pas", se défend le sélectionneur, qui s'en tient au terrain. "J'ai toujours fait des choix sportifs dans le sens de ce qui est le bien de l'équipe de France. Même si la situation d'Olivier est meilleure par rapport à ce qu'elle était, ce n'est pas difficile. J'assume, c'est mon choix d'aujourd'hui, est-ce que ce sera celui de demain ? Ce n'est pas renoncer à lui ou oublier ce qu'il a fait, c'est mon choix", dit-il.

Le choix d'une page qui se tourne peut-être. À bientôt 35 ans, du haut de ses 110 sélections, Olivier Giroud peut craindre de rester scotché à 46 buts en Bleus, à 5 longueurs du record de Thierry Henry.