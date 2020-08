Les infos de 12h30 - Pourquoi les autorités ont-elles laissé fêter la victoire du PSG ?

publié le 19/08/2020 à 14:01

Les supporters du Paris Saint-Germain n'ont pas raté l'occasion de faire la fête hier soir, après leur qualification en finale de la Ligue des champions. Ce sont même tous les amateurs du football français qui se sont réjouis. Certains, un peu trop : au total, 36 interpellations ont eu lieu la nuit dernière à Paris, sur les Champs-Élysées et autour du Parc des Princes.

Beaucoup de monde pour chanter la victoire et lancer des fumigènes, des rassemblements festifs en extérieur, qui inquiètent en ces temps d'épidémie. Si les autorités ont laissé faire ces rassemblements, c'est tout d'abord parce qu'il est extrêmement compliqué de contenir une foule sur un mouvement spontané comme celui d'hier soir. Et surtout, parce que dans un cas pareil, le respect des règles sanitaires n'est plus la priorité.

Il faut avant tout que l'ordre soit maintenu, et ça a été fait comme on l'a vu avec les 36 interpellations pour vols et violences. En ce qui concerne le port obligatoire du masque, aucune amende n'a pu être dressée, les autorités rappellent que nous sommes toujours en phase de prévention. Par conséquent, pour dimanche, soir de la finale, la Préfecture de Paris est en train de réfléchir à la meilleure stratégie à adopter.

Cela passerait peut-être par la création de Fan zones, pour regarder la finale. Cela permettrait de réguler le flux, de contrôler le nombre de personnes ainsi que vérifier le port du masque. Le risque : que ces Fan zones provoquent un appel d'air et rassemblent trop de monde. Toutes ces questions sont actuellement débattues au centre interministériel de crise. Une décision devrait être prise demain ou vendredi.

