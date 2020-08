publié le 19/08/2020 à 11:51

Le PSG l'a emporté facilement mardi soir face à Leipzig en demi-finale de Ligue des champions. Une "grosse prestation collective", comme le souligne Florian Gazan, a permis aux hommes de Thomas Tuchel de maîtriser le match de bout en bout.

La prochaine étape, c'est évidemment la finale. Face au Bayern Munich ou Lyon qui s'affrontent ce mercredi 19 août. Si tout peut arriver sur un match, Florian Gazan estime que si les Allemands l'emportent, "ce sera compliqué" pour le PSG en finale.

"Face au Bayern, le Paris Saint-Germain ne sera pas totalement favori. Ce qui sera la première fois finalement de cette phase finale de la Ligue des champions", explique-t-il.

Mais pour Philippe Sanfourche, qui observe cette phase finale de très près à Lisbonne, il ne faut pas seulement juger le parcours du PSG à la qualité (sur le papier) des adversaires qu'il a affrontés.

"On peut toujours regarder les compétitions comme ça… L'OM a gagné la grande Ligue des champions en 93 en battant le grand Milan en finale. Mais si on regarde leur parcours avant, ils avaient battu les Glasgow Rangers, Bruges ou Moscou. (…) Faut quand même se dire qu'au moment où ces équipes se sont présentées face à elle, c'étaient des équipes qui avaient réalisé le parcours suffisant pour être là. Hier (mardi) soir, c'est surtout le PSG qui a fait en sorte que Leipzig n'existe pas."

Et, selon lui, Mbappe et ses coéquipiers sont dans les circonstances idéales pour triompher. "Le PSG a souvent déstabilisé par les événements extérieurs. (…) Là ils sont isolés, seuls, entre eux. Les matchs tous les 4/5 jours. Il n'y a pas à gamberger. Juste à surfer sur ce fil et pour l'instant ça leur réussit."