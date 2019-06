publié le 20/06/2019 à 07:59

Le chiffre du jour : 300 millions d'euros. C'est la somme que le PSG exigerait pour se séparer de Neymar, selon nos confrères du Parisien. Certains annoncent l'arrivée prochaine du joueur brésilien au FC Barcelone. Si cette somme est confirmée, ça risque de gêner le transfert d'un autre joueur, celui d'Antoine Griezmann.

Les chiffres avancés par le PSG ont surpris et refroidi la direction du Barça mais le club ne ferme toujours pas la porte au transfert de Neymar et de Griezmann. La presse sportive espagnole évoque les calculs impossibles qu'envisage Barcelone pour s'offrir les deux stars. Un investissement historique pour le club et qui semble aujourd'hui au-dessus de ses moyens.

Du côté des joueurs et des supporters, s'il faut choisir entre les deux c'est Neymar qui remporte les faveurs et de loin. Le président du Barça serait prêt à tout pour satisfaire les envies de ses joueurs et de Neymar lui-même. Le Brésilien rêve de revenir en Catalogne d'où il n'aurait "jamais dû partir", a-t-il déclaré il y a quelques jours. Antoine Griezmann serait de son côté prêt à baisser son salaire pour jouer à Barcelone.

À écouter également dans ce journal

Toulouse - Un violent orage de grêlons s'est abattu sur la Ville rose cette nuit. En seulement 18 minutes, il est tombé 35 mm de pluie, a indiqué Météo France. De nombreux automobilistes se sont retrouvés bloqués sur le périphérique toulousain.

Nicolas Sarkozy - L'ancien président sera bien renvoyé devant un tribunal correctionnel dans l'affaire "des écoutes". Il est soupçonné d'avoir tenté d'obtenir des informations auprès du juge Azibert, alors magistrat à la Cour de Cassation, en échange d'un coup de pouce.

Sécurité routière - Le comportement au volant des Français s'améliore. Seuls 6% avouent aujourd'hui conduire après avoir consommé plus de 4 verres, ils étaient 19% en 2006.

Décès - Philippe Cerboneski, dit "Zdar", membre du duo Cassius est mort. Le pionnier de l'électro en France avait 50 ans, il est accidentellement tombé d'une fenêtre d'un immeuble parisien, selon son agent.