Coupe du Monde féminine 2019 : le programme du jeudi 20 juin

publié le 19/06/2019 à 18:18

Quatre rencontres de la Coupe du Monde féminine de football 2019 sont programmées jeudi 20 juin. À suivre tout d'abord le dénouement du groupe E avec le choc entre les Pays-Bas et le Canada respectivement 1ers et 2e de la poule avec 6 points chacun. Les deux équipes s'affrontent à 18h au stade Auguste-Delaune à Reims.

Dans l'autre match de la poule, Camerounaises et Néo-Zélandaises tenteront d'accrocher une place de meilleur troisième à Montpellier à 18h également.

À 21h, ce sera au groupe F de prendre fin, les Américaines, fortes de leurs deux victoires et de leurs 16 buts inscrits (13-0 contre la Thaïlande et 3-0 face au Chili) tenteront de réaliser la passe de trois face à la Suède, qui reste elle-aussi sur deux victoires (2-0 face au Chili et 5-1 contre la Thaïlande). Coup d'envoi à 21h au stade Océane du Havre. Dans le même groupe, la Thaïlande et le Chili, se rencontrent à Rennes à 21h et tenteront d'ouvrir leurs compteurs après deux premiers matchs difficiles.

Les deux premiers de chaque groupe et les quatre meilleurs troisièmes (sur six) seront qualifiés pour les 8es de finale, qui débuteront le samedi 22 juin à 17h30. La finale est prévue le dimanche 7 juillet à Lyon (17h).

Le programme du jeudi 20 juin

18h00 : Pays-Bas - Canada à Reims (groupe E)

18h00 : Cameroun - Nouvelle-Zélande à Montpellier (groupe E)

21h00 : Suède - États-Unis au Havre (groupe F)

21h00 : Thaïlande - Chili à Rennes (groupe F)