publié le 17/06/2019 à 08:55

Trois mois après son nouvel échec en Ligue des Champions et quelques jours après le retour aux affaires de Leonardo en tant que directeur sportif, le Paris Saint-Germain devrait animer le mercato estival dans le sens des arrivées pour se renforcer mais aussi dans celui des départs, selon les informations de l'Équipe.





En effet, la direction parisienne pourrait être prête à se séparer de son joyau Neymar, joueur le plus cher de l'histoire arrivé à l'été 2017 pour 222 millions d'euros, en cas d'offre XXL. Absent des matchs européens couperets lors des deux derniers exercices, le Brésilien s'avère être souvent blessé et aurait lui-même des envies d'ailleurs.

Selon nos informations, l'entraîneur Thomas Tuchel est l'un des premiers à avoir exprimé des doutes. Interrogé sur le profil de son équipe à reconstruire cet été, il a déclaré en interne que "pour un Mbappé, je veux dix Marquinhos", soit moins de stars et plus de guerriers. Ce n'est donc pas le rendement sur le terrain de Neymar qui est remis en cause mais son état d'esprit. Leonardo devrait jouer un rôle déterminant dans les semaines à venir sur un départ ou non de son compatriote, à trois ans de la fin de son contrat.