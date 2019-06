publié le 19/06/2019 à 14:30

Nouveau fléau en voiture, les conducteurs utilisent de plus en plus leur smartphone alors qu'ils conduisent. Ils sont 70 % à utiliser leur téléphone portable tout usage compris, 45 % pour téléphoner. Ils n'étaient que 22 % à le faire en 2004. Cela touche particulièrement les jeunes, selon une étude publiée par Axa Prévention.



Les jeunes "sont 30 % à lire ou écrire des SMS au volant et 73 % à suivre leur itinéraire" avec une application de navigation installée sur leur smartphone, explique Catherine Chazal, secrétaire générale d'Axa Prévention. Au total, ce sont 83 % des jeunes qui reconnaissent utiliser leur portable au volant.

Un développement des infractions constaté par les forces de l'ordre. Chaque jour en France, 800 personnes sont verbalisées en zone gendarmerie pour usage du portable au volant. "La sanction est de 135 euros d'amende et un retrait de 3 points sur le permis de conduire", rappelle le capitaine Roger du bureau de la Sécurité routière, à la direction générale de la Gendarmerie nationale.



Alcoolémie et vitesse modérées

Aujourd'hui, seuls 6 % des conducteurs déclarent prendre le volant après avoir bu plus de 4 ou 5 verres d'alcool, contre 19 % en 2004. Côté excès de vitesse, ce sont 11 % des Français qui reconnaissent rouler à 160-170 km/h sur autoroute, contre 29 % en 2004. Un tiers des Français reconnaissent néanmoins rouler à plus de 65 km/h en ville.



Si bien que les conducteurs sont rassérénés. 7 sur 10 se sentent en sécurité sur la route, contre seulement 1 sur 2 en 2006. L'étude note notamment le confort accru des voitures, "de plus en plus équipées et connectées."



Peur des piétons

Les Français placent cette année les conducteurs de deux-roues motorisés comme les plus dangereux usagers de la route, à 51 %. Devant les voitures, à 47 %, et les trottinettes, à 36 %.



Côté trottoir, le discours est différent, notamment avec l'arrivée des trottinettes. 4 piétons sur 10 se sentent en insécurité. Cela alors que 61% des conducteurs de trottinettes frôlent les piétons à vive allure.