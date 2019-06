publié le 11/06/2019 à 18:12

Véritable information ou énième rumeur infondée ? La Une du quotidien espagnol "Sport" du mardi 11 juin fait état d'un "divorce total" entre Neymar et le Paris Saint-Germain. L'attaquant de 27 ans aurait communiqué à sa direction son souhait de quitter le club de la capitale. Son objectif serait de retourner au FC Barcelone, club qu'il a quitté le 2 août 2017 pour la somme de 222 millions d'euros. C'est toujours le transfert le plus onéreux de l'histoire du football.



Le feu-follet d'1,75 m souhaiterait aller dans un "meilleur championnat" où il pourrait "remporter des titres et se sentir heureux sur le terrain", affirme le média pro-catalan. Pourtant, le PSG aurait proposé au Brésilien une offre de prolongation de contrat. Le quotidien va plus loin en affirmant que l'ancien joueur de Santos rêverait de rejouer aux cotés de Lionel Messi et de Luiz Suarez, avec qui il a formé la "MSN" entre 2015 et 2017.

Cette annonce du quotidien espagnol va de pair avec celle qu'avait faite TF1 la semaine dernière. La chaîne française expliquait en effet que Neymar était en pleine réflexion en raison du retour imminent de Leonardo. L'arrivée du directeur sportif laisse présager de grands changements dans l'effectif parisien cet été.

Neymar préféré à Griezmann ?

Arrivé au Barça le 6 janvier 2018, le Brésilien Philippe Coutinho, lui, n'a ni convaincu Ernesto Valverde (l'entraîneur), ni la direction, ni même les supporters. Il pourrait servir de monnaie d'échange avec Neymar Junior si négociations il y a vraiment. En Catalogne, l'ancien joueur de Liverpool (26 ans) a marqué 21 buts en 76 apparitions.



Les théories les plus folles annoncent aussi que Neymar serait désormais préféré à Antoine Griezmann pour renforcer l'attaque du champion d’Espagne. De là à envoyer le natif de Mâcon (28 ans) à Paris ?

Draxler, lui, voit son avenir au PSG

Par ailleurs, malgré une saison "décevante", l'Allemand Julian Draxler affirme se sentir toujours très bien à Paris et affirme qu'il accepterait volontiers une prolongation de contrat, dans une interview publiée mardi 11 juin dans le magazine allemand "Kicker".



"Loin de moi l'idée de dire : je n'en peux plus, je dois partir. Au contraire, je me sens très bien, j'ai mon temps de jeu, j'ai un super entraîneur et je suis dans une super équipe", affirme l'international allemand, qui vient de fêter sa 50e sélection contre la Biélorussie en qualification de l'Euro 2020 (2-0).



"Ce club est fou, dans le sens positif du terme, il peut se passer tellement de choses du jour au lendemain", poursuit le milieu de terrain de 25 ans, "mais je ne crois pas que quelqu'un va me chasser. Et si on m'offre une prolongation de contrat, j'y serai ouvert". Pour autant, l'Allemand reconnaît que "pour une équipe avec ces ambitions, un titre de champion, c'est trop peu".