Euro 2021 : sur les pas de Karim Benzema, en région lyonnaise

publié le 14/06/2021 à 12:04

Ce fut la surprise du chef de Didier Deschamps dans sa liste pour l'Euro 2021. De retour après cinq années d'absence sous le maillot bleu, Karim Benzema s'apprête à disputer cette compétition continentale avec l'équipe de France, à la veille du choc face à l'Allemagne, ce mardi 15 juin.

En deux de matchs de préparation où il n'est pas parvenu à marquer de but et malgré le passif de l'affaire de la sextape et ses propos sur le sélectionneur avant l'Euro 2016, l'avant-centre du Real Madrid semble redevenu incontournable. Dans la région lyonnaise, le berceau de Karim Benzema, les propos élogieux de supporters se multiplient. "C'est un excellent joueur qui le mérite", "On fait du foot, pas de la politique. Tout ce qu'il se passe en dehors, ça reste en dehors" peut-on notamment entendre.

Dans le Terraillon, un quartier de Bron où il a grandi, Karim Benzema est une véritable fierté locale. Tahar Hounas, le président du Sporting Club Terraillon, où l'attaquant a mûri ses rêves de grandeur, a vu le natif de la ville effectuer ses premiers pas de footballeur : "On savait qu'il avait du potentiel et j'espère qu'il va faire du bien à l'équipe de France" dit-il. En cas de victoire de la France à l'Euro, le Sporting Club Terraillon espère obtenir une faveur et pouvoir baptiser son stade au nom de Benzema.

Un mental à toute épreuve

Plus souvent habitué aux polémiques ces dernières années, les proches de Karim Benzema sont revenus sur son caractère hors-norme, qui lui a notamment permis de revenir chez les Bleus. Son oncle, Farid Benzema, voit toujours en lui un homme davantage obsédé par la réussite sportive que par sa réputation : "Depuis tout petit, c'était le foot, le foot, le foot. Il se levait avec le ballon, il dormait avec le ballon. Je suis content de le voir en bleu, c'est émouvant quand même".

"C'est quelqu'un de patient et psychologiquement, il est costaud. C'est dans les moments difficiles qu'il est encore plus fort" explique-t-il également. De son côté, Armand Garrido a eu la chance de voir éclore Karim Benzema au centre de formation de l'Olympique Lyonnais et est resté très proche de lui. "Karim c'est parti comme une fusée. C'est un pétard qui vous pète dans les mains et qu'on peut pas contrôler. Ça va plus vite qu'on le pense" compare-t-il.

Les proches de Benzema comme les supporters des Bleus attendent désormais patiemment le premier but du numéro 19 depuis son retour. Une performance qui pourrait bien arriver dès ce mardi, face à l'Allemagne.