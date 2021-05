publié le 25/05/2021 à 21:18

Le divorce semble acté entre Jean-Michel Aulas et Rudi Garcia. Le coach de l'Olympique Lyonnais a confirmé son départ du club après la dernière journée de la saison de Ligue 1, dimanche soir : "Je voulais quitter le club en le laissant en Ligue des champions. Et ce n'est pas le cas", a-t-il dit. "Je vois mon président lundi mais il y a bien longtemps que j'ai décidé que je ne continuais pas. Si le président n'a rien à me proposer, on en reste là et s'il me propose quelque chose, je ne suis pas candidat à ma propre succession", a ajouté Garcia.

Un départ et des déclarations auxquels a réagi ce mardi le président du club Jean-Michel Aulas sur Twitter : "Très déçu de la politique de la terre brulée de Rudi Garcia qui réécrit l’histoire, oubliant qu’il avait le meilleur effectif. Dommage que Rudi n’ait pas su travailler avec Juni (ndlr Juninho) qui l’avait pourtant choisi et accompagné. Juni a tout notre soutien. Que de mauvaises excuses de la part de Rudi !", signe le président de l'OL.

Ce dernier avait affirmé un peu plus tôt ce mardi, que l'avenir du club "s’écrit avec des ambitions nationales et européennes dès la prochaine saison, avec un nouvel entraîneur et des moyens financiers au service de ces ambitions". En terminant 4e de Ligue 1, Lyon se voit privé de jouer la Ligue des champions la saison prochaine, pour la deuxième année consécutive, et se consolera avec la Ligue Europa.

