Euro 2021 : une fan zone installée à Bron, ville de Karim Benzema

publié le 10/06/2021 à 19:05

Des amateurs de football partout en France attendaient le retour de Karim Benzema en bleu. Mais à Bron, ville d'origine de l'attaquant français, le bonheur était peut-être plus grand qu'ailleurs. Les habitants de cette banlieue lyonnaise pourront profiter du retour du joueur du Real Madrid en équipe de France, après 5 ans d'absence, en direct d'une fan zone mise en place par la mairie.

Celle-ci sera installée au stade Pierre Duboeuf. Les affiches face à l'Allemagne, le mardi 15 juin à 21h, et au Portugal, le mercredi 23 juin à 21h, y seront retransmises, "et plus si qualification", explique encore la municipalité. Pour des raisons sanitaires, il sera obligatoire de réserver sa place au préalable. Le port du masque sera obligatoire et une distanciation d'un mètre sera appliquée entre chaque groupe, qui ne pourront pas dépasser six personnes.

Interrogé par BFMTV, le président de la République, Emmanuel Macron, a confirmé que des fan zones pourraient être organisées pendant la compétition, avec des contraintes jusqu'au 30 juin, jour prévu pour la dernière étape du déconfinement. "Si on continue à bien avancer, on pourra ouvrir beaucoup plus et avoir une fin de compétition avec des fan zones", a-t-il rajouté.