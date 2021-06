Benzema en équipe de France : Deschamps "a fait le bon choix", selon Macron

publié le 10/06/2021 à 16:30

À quelques jours de l'Euro 2020, Emmanuel Macron est revenu sur le retour de Karim Benzema en équipe de France et s'est dit "très content de le retrouver là". "Je pense que le sélectionneur a fait le bon choix pour son équipe, pour le sport, mais qui est important et symbolique aussi pour la nation", a-t-il confié.

"Je pense que pour beaucoup de jeunes issus de l'immigration, Karim Benzema est un modèle de réussite", a poursuivi le chef de l'État dans son entretien sur BFMTV ce jeudi 10 juin. "Je pense que c'est quelqu'un qui a une immense carrière de joueur en club et je n'aspire qu'à une chose c'est qu'il écrive la page de l'immense joueur qu'il est en équipe de France et je sens qu'il a envie de faire cela", a-t-il ajouté.

"Ça veut dire que quand on a des différends à un moment donné ou des raisons qui font qu'on ne retient pas quelqu'un, on peut évoluer parce que cette personne murit, corrige ses défauts et je pense que Karim Benzema a gagné en maturité sur le plan sportif et personnel", a assuré Emmanuel Macron.

"Ça va au-delà du sport, c'était attendu par beaucoup de jeunes et moins jeunes en France. Il fait partie de ces modèles. Dans la vie on peut faire des erreurs, il faut qu'il n'y ait jamais rien de rédhibitoire quand on fait des efforts pour revenir", a-t-il conclu.