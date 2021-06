France-Bulgarie : le public attendait Benzema, il a vu Giroud

publié le 09/06/2021 à 13:48

C'était le dernier match de préparation avant le grand saut, et les Bleus l'ont emporté mardi 8 juin face à la Bulgarie (3-0), avec une ouverture du score d'Antoine Griezmann à la 29e minute, puis un doublé d'Olivier Giroud (83e, 90e). L'attaquant de Chelsea a remplacé Karim Benzema, sorti sur blessure en première période.

C'est le couac de cette fin de préparation. Un gros coup au dessus du genou, suffisamment douloureux pour obliger l'attaquant du Real Madrid à quitter le terrain après une grosse demi-heure de jeu. Clément Lenglet nuance toutefois la gravité de la blessure. "On a rapidement vu que c'était une béquille et que normalement c'est pas quelque chose de très très grave. On espère qu'il va récupérer rapidement".

Avec une semaine pleine de repos avant l'entrée en lice des Bleus dans l'Euro face à l'Allemagne, le staff se dit confiant. Et si Benzema n'est finalement pas remis à 100%, Olivier Giroud se fera un plaisir de reprendre du service. En inscrivant, ses 45e et 46e buts en sélection, le voilà à cinq unités du record de Thierry Henry, et surtout regonflé à l'heure d'attaquer l'Euro.

"Ouais, reboosté, confirme l'intéressé. J'ai eu peu de temps de jeu ces trois deniers mois, donc soulagé d'avoir marqué ces deux buts. C'est bon pour la confiance. Le coach peut compter sur moi". Même si l'entente parait moins naturelle avec un garçon comme Kylian Mbappé, sur et en dehors du terrain, Olivier Giroud reste une valeur refuge, un joker de luxe, pour la riche attaque des Bleus.