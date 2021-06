Euro 2021 : les Italiens reviennent à leur meilleur niveau

Il y a 3 ans, la sélection italienne ne parvenait pas à se qualifier pour la Coupe du monde 2018 et décevait tout un pays d'amoureux de football. Un coup de massue qui a amené la Nazionale à se rajeunir, changer de sélectionneur et entamer une impressionnante série de matchs sans défaite. Les Italiens sont arrivés à cet Euro 2021 en pleine forme, et plus que jamais déterminés à effacer leurs échecs récents.

Après leur victoire contre la Suisse lors de la deuxième journée du groupe A, les Italiens comptent désormais 29 matchs consécutifs sans défaite, et ont remporté leurs 10 dernières rencontres sans encaisser de buts. La sélection de Roberto Mancini a signé deux victoires consécutives sur le score de 3-0 pour démarrer son Euro et est, à ce stade, la première nation qualifiée pour les huitièmes de finale. Un match nul contre le Pays de Galles suffira pour s'assurer, en prime, la première place de la poule.

Au-delà des scores, le public du stade olympique de Rome a pu assister à deux performances de haut vol de son équipe nationale. Manuel Locatelli, 23 ans, et Domenico Berardi, 26 ans, qui évoluent tous les deux à Sassuolo en Serie A, se sont trouvés tout au long du match, le premier terminant la rencontre avec un doublé (26e, 52e). Si les Helvètes et les Italiens se sont partagés la possession de balle, les joueurs de la Nazionale sont parvenus à se projeter rapidement pour mettre en danger le gardien suisse Yann Sommer et se procurer 10 occasions (contre 5 pour la Suisse) au cours du match.

Un adversaire pour la France ?

Après ces belles performances, faut-il compter les Italiens parmi les favoris de l'Euro ? "Dans cet Euro, nous avons la France, le Portugal, la Belgique. L'une est championne du monde (la France), l'autre d'Europe (le Portugal), l'autre est numéro 1 mondial (la Belgique)", a tempéré le sélectionneur italien, Roberto Mancini. Il conclut cependant avec une note d'optimisme : "dans le football, tout peut arriver".

Les Portugais, Belges et Français ont eux aussi bien assuré leur entrée dans la compétition et ont chacune remporté leur premier match. "Il faudra garder un œil sur la France", disait Mancini dès le mois de mai dans des propos rapportés par Sky Sports. Selon leur classement définitif dans les phases de groupe, les Bleus et la Nazionale pourraient se croiser en demi-finale ou en finale. Une rencontre dès les quarts est en théorie possible, à condition que la France finisse troisième de sa poule et que l'Italie perde la première place du groupe A.