Euro 2021 : "L'équipe de France, ce qu'il y a de plus grand", confie Varane sur RTL

Voilà les Bleus idéalement lancés dans cet Euro dont ils sont les grands favoris, trois ans après avoir décroché le titre mondial en Russie et cousu la deuxième étoile sur le maillot frappé du coq. Sur la pelouse de l'Allianz Arena de Munich, les hommes de Didier Deschamps sont sortis vainqueurs d'un match de "costauds", selon les mots du sélectionneur, face à l'Allemagne (1-0).

Rayonnant en défense centrale, Raphaël Varane a-t-il souvenir d'une telle intensité dans un match de groupe ? "Non, c'est assez rare de voir une telle affiche sur un premier match, souligne le joueur de 28 ans. Il y a beaucoup d'excitation, de tension de façon générale, mais le fait de jouer un adversaire de ce niveau d'entrée dans une grande compétition, c'est une première. On a un groupe très très relevé. C'est un beau défi pour nous. On est content d'avoir commencé de la meilleure des façons avec une victoire".

Le natif de Lille, qui n'a évolué que durant une saison en Ligue 1 avec Lens avant d'exploser au Real Madrid, explique ensuite la différence entre la Ligue des champions et la sélection nationale. "L'équipe de France, c'est quelque chose d'à part. On joue pour quelque chose qui est plus grand que soi, on défend des valeurs très fortes (...) On a des émotions particulières. C'est pour moi ce qu'il y a de plus haut, de plus grand dans une carrière de footballeur".