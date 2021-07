Euro 2021 : l'Italie élimine la Belgique et rencontrera l'Espagne en demi-finale

La Squadra Azzurra est venue à bout des Belges 2 buts à 1 ce vendredi 2 juillet à Munich. L'Italie affrontera donc l'Espagne, qui s'est qualifiée un peu plus tôt, en demi-finale de l'Euro 2021 mardi prochain.

L'équipe de Roberto Mancini menait 2 à 0 avec des buts de Nicolo Barella (31e) et Lorenzo Insigne (44e). La Belgique, sans Eden Hazard, forfait sur blessure, a tout de même réduit le score en obtenant un penalty juste avant la mi-temps tiré par Romelu Lukaku (45+2). Fait marquant du match, le milieu de terrain Leonardo Spinazzola, victime d'une rupture du tendon d'Achille et qui ne jouera donc pas la demi-finale face aux Espagnols, a-t-on appris dans la soirée de Sky Italia.

Pour les Belges, le coup d'arrêt est brutal, après avoir résisté au Portugal de Cristiano Ronaldo. La défense centrale a eu des difficultés face aux accélérations italiennes. Et même si les diables rouges ont réussi à se créer beaucoup d'occasions en fin de match, aucune ne leur a permis d'égaliser.

Plus tôt, l'Espagne s'était qualifiée aux tirs au but contre la Suisse. On ne sait pas encore quelle équipe composera la seconde demi-finale, puisque les matchs se disputeront ce samedi 3 juillet. La République tchèque affrontera le Danemark à 18h et l'Ukraine s'opposera à l'Angleterre à 21h.