L'Espagne retrouvera en demi-finale le vainqueur du choc Belgique-Italie qui se joue en soirée (21h) ce vendredi 2 juillet, et ce grâce à sa victoire face à la Suisse, tombeuse des Français en 8es. La rencontre aura lieu mardi 6 juillet (21h) au stade de Wembley à Londres, théâtre du "final four" de cet Euro 2021. L'autre demie mettra aux prises les vainqueurs des quarts Angleterre-Ukraine et République tchèque-Danemark qui ont lieu samedi 3 juillet.

Premier quart de cette édition, cet Espagne-Suisse a été appréhendé côté helvète avec un bloc dense, sans prise de risque inconsidérée. Malgré cela, le vétéran Jordi Alba, arrière gauche, trouvait la faille du coffre suisse d'une volée contrée par Zakaria (CSC, 8e). Le plus dur était fait, semblait-on croire. Mais c'était ne pas se souvenir du caractère accrocheur des coéquipiers de Shaqiri.

La Roja butait sur le gardien adverse, Sommer, et profitant d'une erreur défensive Shaqiri égalisait à la 68e minute. Sommer continuait ses prouesses pour son équipe réduite à 10. En prolongation, la Nati tenait le coup jusqu'aux tirs au but, avec l'espoir de créer à nouveau l'exploit réalisé face aux Bleus. Mais Simon, le gardien espagnol, réussissait deux arrêts, la Suisse ratait un autre duel, et l'Espagne écartait la Suisse pour filer en demie et rêver d'un sacre après celui de 2012.