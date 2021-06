Direction les huitièmes de finale de l'Euro pour les Belges qui se sont imposés 2-1 face au Danemark ce jeudi 17 juin, lors de la 2e journée du groupe B devant 25.000 spectateurs à Copenhague.

Ce sont les Danois qui ont ouvert le score à 2e minute de jeu sur un but de Yussuf Poulsen. Les Diables Rouges, déjà victorieux de la Russie (3-0) samedi ont égalisé à la 55e minute par un but de Thorgan Hazard sur une passe décisive de Kevin De Bruyne. Entré à la mi-temps pour son grand retour dans la compétition après sa blessure au visage, le milieu belge a transfiguré par son sens du jeu et sa classe le jeu des siens, il est d'ailleurs l’auteur du but de la victoire à la 70e.

Cette rencontre a été marquée à la 10e minute par l'hommage rendu par les 22 acteurs à Christian Eriksen, victime d'un malaise cardiaque en plein match samedi 12 juin. L'interruption a duré une minute complète et s'est achevée sur un tonnerre d'applaudissements. Hospitalisé à moins d'un kilomètre à vol d'oiseau du stade, le numéro 10 de l'équipe danoise a sans doute pu entendre l'hommage. Ce jeudi, la fédération danoise a indiqué qu'Eriksen allait se faire implanter un défibrillateur cardiaque sous la peau.