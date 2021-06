publié le 14/06/2021 à 19:22

Alain Giresse, légende du football, publie Né pour jouer aux éditions Robert-Laffont. La génération de l'ancien footballeur international a été la première à montrer que la France pouvait s'imposer durant l'Euro (en 1984), et a montré l'importance de ne mettre aucune barrière à ses rêves.

Le match France-Allemagne de ce mardi 15 juin sera incarné par une nouvelle génération de joueurs, sacrés champions du monde en 2018. Et à moins de 24 heures du coup d'envoi, Alain Giresse revient sur la brouille entre Kylian Mbappé et Olivier Giroud. "Nous avons vécu ce genre de choses, nous aussi. [...] Tout ça, il faut passer au dessus. Je comprends qu'Olivier Giroud puisse réagir comme ça. Mais après, Kylian, qu'il se prenne pas la tête. Vous vous rendez compte, ce qu'il est, Kylian Mbappé ? Il est en marge de devenir l'un des plus grands joueurs du monde. Qu'est-ce qu'il va s'arrêter à ce petit problème de rien du tout ?", réagit l'ex-membre du "Carré magique" des Bleus.



France-Allemagne : "plein de souvenirs se ravivent"

Alors que l'équipe de France jouera contre un adversaire très particulier, que pense de cet affrontement celui qui a gardé un arrière goût de revanche après le "Séville 82", entré dans l'Histoire ? "Place à l'actualité", estime celui qui admet que "plein de souvenirs se ravivent". Au sujet de ce match, Alain Giresse a couché ses mots par écrit, dans son ouvrage : "Je tourne en rond, dans un dédale de mauvaises ondes". Est-il toujours malheureux ? "Je ne trouverai jamais la sortie de ce foutu labyrinthe, on a vécu des sensations tellement particulières." Ce match, pour lui, "ne résume pas le football mais la vie".